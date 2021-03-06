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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تزيل 37 تعديًا على نيل المحمودية

السبت 06/مارس/2021 - 11:51 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
وائل القمحاوى
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تواصل مصلحة الرى والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، السبت، حملة إزالة موسعة للتعديات على المجاري المائية والأراضي أملاك ومنافع الري، تضمنت تنفيذ 37 قرار إزالة بمساحة 1495 مترًا مربعًا بمعرفة وعلى نفقة المخالفين، عبارة عن محلات ومبانٍ علي ترعة المحمودية بالمسطاح الخلفي البر الأيمن، تحت إشراف مهندسي الإدارة العامة لري البحيرة بالاتحاد مع مجلس مدينة دمنهور وبتأمين من مركز شرطة دمنهور، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المعنية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

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