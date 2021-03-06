مكتب اليونسكو الإقليمي يطلق دورة تدريبية بعنوان «التعلم مدى الحياة»

يطلق مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، دورة تدريبية جديدة على منصة "قدرات"، الثلاثاء المقبل، تحت عنوان "التعلم مدى الحياة" لبناء قدرات المعلمين المعنيين بتعليم الكبار، بعد النجاح الذي حققته الدورتان التدريبيتان بشأن المهارات الأساسية والمتقدمة في مجال التعلم عن بعد في المنطقة العربية على المنصة.وسيتمكن كل من تعذر عليه التسجيل في الندوة بسبب الأماكن المحدودة على منصة ZOOM من حضور الندوة عن طريق البث المباشر، باللغة العربية، وعلى الراغبين في المشاركة ملء استبيان قبل حلول منتصف ليل غد الأحد بتوقيت بيروت من خلال الرابط التالي: