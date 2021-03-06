إحباط تهريب كميات سولار مدعم فى القليوبية

تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (900 لتر سولار مدعم) بحوزة (سائق، مسئول عن محطة وقود - كائنة بدائرة قسم شرطة بدر) لقيام الأول بتجميع المواد البترولية "سولار مدعم" بالسيارة التى يعمل عليها كسائق، وإيداعها بمحطة الوقود محل عمل الثانى، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.