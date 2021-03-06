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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاينانشيال تايمز: تراجع الديمقراطية في أمريكا يجعلها بحاجة لإصلاح هياكلها السياسية

السبت 06/مارس/2021 - 11:31 ص
الديمقراطية في أمريكا
الديمقراطية في أمريكا
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رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت، أحدث التقييمات السنوية التي تقوم بها مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية بشأن حالة الحريات السياسية والمدنية العالمية، والتي أكدت تراجع الديمقراطية في دول العالم، لاسيما في الولايات المتحدة، وهو ما يحتم عليها، مثلما قالت الصحيفة، إصلاح هياكلها السياسية من الداخل أولا.

وأفاد التقييم، الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الهجوم المستمر على الديمقراطية بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وضع الولايات المتحدة بين 25 دولة تراجعت فيها الحقوق والحريات على مدار العقد الأخير.مشيرا إلى أن حالة الهند تراجعت هي الأخرى من دولة "حرة" إلى "حرة جزئيا"، كما أن هناك دولا أخرى استغل قادتها أزمة تفشي وباء كورونا لتبرير تآكل الحريات، على حد قول التقييم.

وتساءل التقييم، كيف يمكن للديمقراطيات عكس التيار الحالي، واعتبر أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أبدت ملاحظة صحيحة هذا الأسبوع عندما أشارت إلى ضرورة نهاية "التدخلات العسكرية المكلفة" التي "أعطت الترويج للديمقراطية اسمًا سيئًا"، فيما اعترف أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، بأن محاولات الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية من وجهة نظر واشنطن، مهما كانت حسن النية "لم تنجح".

وفي هذا، علقت "فاينانشيال تايمز" بالقول بإن: الترويج للديمقراطية غالبا ما يبدأ من الداخل، لذلك يجب على الولايات المتحدة وحلفائها إصلاح أنظمتهم السياسية حتى يتمكنوا من تولى القيادة مرة أخرى.

وهذا يعني تعزيز المؤسسات وجعل الأنظمة الانتخابية عادلة وحمايتها من التدخل. كما أن ذلك يعني أيضًا معالجة الأسباب الجذرية لتزايد موجات عدم الرضا الشعبي.

وأضافت:" أن الدول الأوروبية الأطلسية تحتاج هي الأخرى إلى إيجاد طرق أكثر فاعلية لمكافحة الانزلاق إلى الأنظمة غير الديمقراطية. لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي ظل غير مستعد قانونيًا ومؤسسيًا للتراجع عن ذلك بين بعض أعضائه.حيث لا تزال دول مثل بولندا، التي قوضت حكم القانون، تعتمد على الناتو في الحماية من خصمها القديم - روسيا. فيما تسعى الهند إلى كسب حلفاء غربيين في تنافسها مع الصين، وهذا يعطي واشنطن والعواصم الغربية نفوذًا أخلاقيًا".

وقالت الصحيفة، في ختام افتتاحيتها، بأن الديمقراطيات الغربية لن تقوم بنفسها بإصلاح الأحوال في المعسكر الاستبدادي، وبالتأكيد لن يتم ذلك بالقوة، لكن عليهم تكثيف الدعم والتضامن مع الجماعات الحقوقية والنشطاء الديمقراطيين، من خلال فرض عقوبات أو قطع العلاقات التجارية أو وقف مساعدة الحكومات المنخرطة في حملات القمع. واعتبرت أن رد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سجن روسيا لزعيم المعارضة أليكسي نافالني بدا ضعيفا بشكل محبط.

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