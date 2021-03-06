كاهن إيطالى: كلمات الفاتيكان للعراقيين عن الأسلحة تشمل الإيطاليين

أكد المنسق الوطني لحركة (باكس كريستي) الكاثوليكية في إيطاليا، الأب ريناتو ساكّو أن الكلمات التي وجهها البابا فرنسيس للعراقيين حول الأسلحة، حين قال: "فلتخرس الأَسْلِحَة وَلْنَضَعْ حدًا لانْتِشارِها هُنا وَفي كُلِّ مكان!"، تشمل إيطاليا أيضًا.وقال في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإيطالية الإعلامية، أذاعتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم "إن رؤية طائرة البابا فوق سماء بغداد تجعلني أفكر بكل الأشخاص الذين سيلتقي بهم البابا"، فقد "كان العراقيون يقولون لنا عندما زرناهم: لا تنسونا"، مبينا أن "رؤية البابا فرنسيس هناك تأكيد لهم على أننا لم نفعل ذلك".وأضاف الأب ساكّو: "لقد قال البابا على الدوام إن الأسلحة يجب أن تصمت ولم يسكت أبدًا عن حماقات الحرب، وأعتقد أن تأكيد اليوم موجه إليهم، بل إلينا قبل كل شيء، لأن الحروب تتميز باستخدام الأسلحة الإيطالية أيضًا".وأردف: "دعونا لا ننسى تلك الأسلحة التي بيعت لصدام، الألغام المضادة للأفراد، حرب الخليج الأولى وجميع الصراعات الأخرى". إنها "كلمات موجهة لكل تلك الوكالات التي تتحدث عن السلام ثم تبيع الأسلحة".