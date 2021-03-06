أبرزها 9.5 طن لحوم فاسدة.. ضبط 1248 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 9.5 طن " مقطعات لحوم – كبدة" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.ونجحت الجهود في ضبط 5٫17 طن " زيت طعام " سابق إستخدامه ومعبأ داخل خزانات وبراميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة مستغلًا صفحات مواقع التواصل الإجتماعى فى تجميعه.. تمهيدًا لطرحه للبيع لمصانع تدوير زيوت الطعام بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجميع زيوت الطعام سابقة الاستخدام بدون ترخيص بالقاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط مالك محل بدال تموينى – بمحافظة سوهاج، بحوزته 3 أطنان "سكر تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء - 2٫600 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء- 101 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بالقليوبية، لاستيلائه على 988٫566 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراقه تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بالبحيرة، لاستيلائه على 807٫589 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير الجهات المختصة، وضبط 3 مسئولين عن صيدلية ومركز تخسيس بدون ترخيص بالإسكندرية لإدارتهم ومزاولتهم مهنة العلاج الطبيعى بدون تصريح من الجهات المعنية وبحوزتهم 22640 عبوة "مستحضرات دوائية " بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قِبل الجهات المعنية ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.ونجحت الجهود في ضبط 3 أطنان كحول إثيلى والذى يستخدم كمطهر ومعقم طبى معبأ داخل براميل بدون مستندات مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع للبرمجيات وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة والمصرح له بمعالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها ب الجيزة، وضبط 39٫5 طن "أعلاف حيوانية – ذرة صفراء" معبأة داخل أجولة مدون عليها علامات تجارية وهمية بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالمنوفية.وتمكنت الجهود من ضبط 20 طن "أسمدة زراعية"معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل ومخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، وضبط 11٫98 طن،9240 عبوة "مواد خام – مخصبات ومغذيات زراعية – مبيدات حشرية" غير صالحة للإستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تشكل خطرًا على الصحة العامة – 10000 عبوة فارغة – خط إنتاج وتعبئة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص بالبحيرة،واضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، أسفرت عن ضبط عدد 89 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 26264 عبوة سجائر.