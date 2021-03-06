النجف: زيارة الفاتيكان لبغداد ستترك أثرًا كبيرًا

قال محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، إن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى بغداد تعد "تاريخية" وستترك أثرًا كبيرًا على العراقيين.وأضاف الياسري - في تصريحات نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت - أن "زيارة البابا فرنسيس إلى النجف تكللت بالنجاح بعد الجهود والاستعدادات الكبيرة التي قمنا بها".وأشار إلى أن لقاء المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بالبابا أكبر من تاريخي، نظرًا لما يشكله هذان الشخصان من ثقل دولي في العالم.