رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد

أجرى، الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، جولة لمستشفى الجامعي للإصابات والطوارئ الجاري الانتهاء من تجهيزها حاليًا، وذلك بحضور الدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور محمد حلمي، وكيل كلية الفنون الجميلة والاستشاري الهندسي، لعدد من مشروعات الجامعة إلى جانب عدد من المهندسين المختصين بالإدارة العامة للشؤون الهندسية بالجامعة وبشركة المقاولون العرب القائمة على تنفيذ المشروع الجديد.وقال رئيس جامعة أسيوط أن زيارته استهدفت متابعة تركيب كبسولات العمليات بمستشفى الإصابات، والتي تُعد الأحدث من نوعها على مستوى الجمهورية والمزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في إجراء أشد العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا، مضيفًا أن مستشفى الإصابات الجامعي الجديد هو الأكبر من نوعه، والذي تجاوزت تكلفته أكثر من 130 مليون جنيه حتى الآن، والمقرر له أن يحدث طفرة طبية في مستوى الخدمة المقدمة لإنقاذ وعلاج ضحايا الإصابات وحوادث الطرق في محافظات الوجه القبلي.من جهته، أوضح الدكتور أسامة فاروق،أن جولة رئيس الجامعة تضمنت محيط المستشفى ومعاينة الأماكن المخصصة للدخول والخروج، وحركة سير السيارات، والأماكن المختارة لتركيب الغلايات وخزانات المياه، إلى جانب تفقد الدور السفلى والمخصص لاستيعاب المغسلة، والمشرحة، وشبكة التعقيم المركزي.