التشيك تبحث هاتفيًا مع أمريكا عددًا من القضايا المشتركة

بحث رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكتب بابيش- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكر راديو "براغ" الدولي اليوم: "تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي عن أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وآثاره الاقتصادية، ومناقشة سبل معالجة تحديات عالمية أخرى".وأضاف بابيش أن بلاده ستواصل تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال أمن شبكات الجيل الخامس، مؤكدا التزام التشيك بزيادة ميزانيتها الدفاعية.