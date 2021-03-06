رئیس وزراء باکستان عمران خان یفوز فی انتخابات برلمانیة لتجدید الثقة

فاز رئيس وزراء باکستان عمران خان فی انتخابات برلمانیة لتجدید الثقة التی جرت، الیوم السبت، في البرلمان بالعاصمة إسلام آباد.وحصل عمران خان علی 178 صوتا من بین 178 صوتا في الانتخابات البرلمانیة لتجدید الثقة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.وتطوع خان لمواجهة تصويت على الثقة بعد هزيمة مرشح حزبه "باكستان تحريك إنصاف" في انتخابات مجلس الشيوخ على يد رئيس وزراء سابق الأسبوع الماضي.