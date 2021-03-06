124 مليار جنيه حجم المدفوعات الإلكترونية في مصر خلال جائحة كورونا

التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمي كما يطلق عليها البعض كل حسب خلفيته المعرفية، تسجل زيادة ملحوظة من إجمالي التجارة المحلية فى مصر، فضلا عن ما حققته إعلانات البيع المباشر على منصات التواصل الاجتماعي وظهور "market place" على "فيسبوك"، ومع انتشار جائحة كورونا تضاعفت نسب البيع الإلكترونى بنسب كبيرة جدا والذي كان رد فعل طبيعي مع الإجراءات الاحترازية التى كان من بينها الالتزام بالمنازل والتقليل من الخروج والخوف من حركة البيع المباشر.ويرجح حازم خطاب، خبير التسويق الإلكتروني، أن تبلغ الزيادة فى نسبة التجارة الإلكترونية فى مصر حاليا نحو 51%، وبحجم معاملات بنحو 8 مليارات دولار، أى 124 مليار جنيه تقريبا على منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والمدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن هذه النسبة ستزيد بمعدلات ضخمة خلال الفترة القليلة المقبلة خصوصا في ظل انخفاض تكاليف تشغيل مثل هذه الأعمال التجارية، فكلما تحتاجه هو منصة مجهزة لعرض منتجاتك أو خدماتك وميزانية للإعلانات المدفوعة ليس إلا كما تعددت أشكال وأنواع وطرق هذه المعاملات الإلكترونية.وتقول الإحصاءات أن حجم التجارة الداخلية فى مصرمن إجمالى الناتج المحلى الذى يبلغ نحو 6 تريليونات جنيه في العام 2020، والذي شكل ما بين 18 و19%، أى نحو 1.2 ترليون جنيه، إلى جانب أن حجم الاستهلاك فى مصر بكل أنواع الاستعمال وصل إلى 2 تريليون جنيه، وفقا لتقارير جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تقول أيضاأن حوالي 86% من الأشخاص من الفئة العمرية 18 إلى 34 يقومون بعمليات شراء عبر الإنترنت من منصتين مختلفتين على الأقل.أما عالميا، فكما يقول "خطاب" أن التجارة الإلكترونية تمثل ما نسبته من 5 إلى 15% من حجم الناتج المحلى العالمى، وهذا الاختلاف فى النسبة يأتى نتيجة اختلاف التعريفات وتقدر بنحو 11 تريليون دولار، ووفقا لأرقام العام الماضى فتقدر نسبة نمو التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمى، ما بين 5.5 و6.5% والترشيحات بزيادة هذه النسبة فى العام 2020 نتيجة العوامل الصحية وخاصة مع انتشار جائحة كورونا.وأضاف "خطاب" ان زيادة التداول وحركة البيع عبر التجارة الإلكترونية فى مصر، جعلها محط اهتمام الحكومة، حيث بدأت فى اتخاذ خطوات نحو تنظيم هذا القطاع، ويبدو أن مستقبل التجارة سيأخذ طريقا جديدا ليصبح لها شكل مختلف عن ماضيها وسيؤثر بالتباعية على باقي الصناعات فمن المرجح أن تصل تجارة الهواتف المحمولة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغ 319 مليار دولار في عام 2020.وتعد التجارة الإلكترونية، هى استخدام الإنترنت للتجارة في المنتجات والخدمات، سواء بين الشركات وبعضها، أو بين الشركات والأفراد وأصبح الأن بين الأفراد والأفراد.ويرجع تاريخ التجارة الإلكترونية إلى عام 1979، عندما عرض رائد الأعمال الإنجليزى مايكل ألدريتش، أول نظام للتسوق عبر الإنترنت، وكان 1981 هو عام انطلاق التسوق الإلكترونى بين الشركات عندما أطلق توماس هوليدايز أول موقع للتسوق الإلكترونى فى إنجلترا، وفى 1984 أنشئ أول موقع للتسوق الإلكترونى بين الشركات والأفراد، بعد ذلك بدأت الشركات فى استخدام الإنترنت للتعاملات المالية، ففى 1985 تم إنشاء أمازون وإيباى،والتي تعد هي المسيطر على سوق مواقع التجارة الإلكترونية.ويشير موقع "ستاتيستا" الخاص بالإحصاءات، إلى أن 40% من مستخدمى الإنترنت فى العالم قد اشتروا منتجات عبر الإنترنت، ويقدر عددهم بما يزيد على مليار شخص، أما فى مصر، تقدر وزارة الاتصالات أن عدد مستخدمى الإنترنت فى جميع أنحاء مصر يبلغ 48.5 مليون مستخدم أكثر من 54% من مجموع السكان، وتعتبر مصر فى المرتبة الـ 14على مستوى العالم ووفقا لموقع (هوت سويت) الخاص بادارة وتحليلات مواقع التواصل الاجتماعي أن 47% من سكان مصر مستخدمين نشطين للسوشال ميديا.ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول 59 مليون فى نهاية 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 وحوالى 34 مليون بنهاية يناير 2019، ووصل حجم الاشتراكات فى الإنترنت فائق السرعة 7.53 مليون اشتراك خلال "يناير - مارس 2020".ومع تقدم جودة خدمات البنية التحتية الرقمية منذ التسعينيات وحتى الآن، بات من المنطقى أن تتطور معها خدمات التجارة الإلكترونية داخل الحدود المصرية، ذلك أن موقع مصر المتميز داخل منطقة الشرق الأوسط، وحجم سكانها المتزايد، وتعدد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، شجع على تحسين وتيرة نمو التجارة الإلكترونية بها خلال السنوات الماضية، إذ تمثل نسبة السكان المستخدمين لخدمات الإنترنت أكثر من 46%، كما ارتفع الترتيب المصرى فى مجال التجارة الإلكترونية عالميا عدة مرات، حتى وصل إلى المرتبة رقم 102 فى عام 2020.و تسعى الحكومة لاتحداث صيغة للاعتراف القانونى بالمعاملات الإلكترونية، وزيادة عدد وسائل الدفع الآمن على الإنترنت، وتسهيل الإجراءات التأسيسية للشركات الناشئة فى القطاع، حيث تستغرق عمليات التسجيل لنوع الخدمة واستخراج التصاريح المختلفة لإطلاق عمليات تداول تحويلات الأموال إلكترونيا شهورا طويلة، وهو ما دفع بعض الشركات الناشئة للبدء فى دول عربية أخرى فى المنطقة كالإمارات العربية المتحدة والتي كانت من أول الدول العربية في المرور الآمن في التحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وذلك رغم التحسن التدريجى والتسهيلات التى قدمتها الحكومة المصرية مؤخرا.والتحدي الآخر أمام التجارة الإلكترونية هو الضرائب على المبيعات أو الاقتصاد الرقمى فى مصر والذي يحتاج المزيد من الرقابة والإصلاح.وكان البند الأول فى تلك الإصلاحات متعلقًا بصورة مباشرة بخدمات التجارة الإلكترونية، إذ نص على تعديل الأنظمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وفقًا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية، وهو البند الذى أثار حالة من الجدل حول تفسيره وتقدير حجم تأثيره، إلا أن مسؤولا فى وزارة المالية أكد أن التعامل الضريبى مع التجارة الإلكترونية سيكون بالمساواة مع المشروعات الصغيرة ومتناهية فى الصغر، بحيث تكون محاسبتها فى الحد الأدنى لشريحة الضرائب والتى تتراوح ما بين 5 و12 ألف جنيه سنويا.ويرى خبير التسويق الالكتروني حازم خطاب، أن الحل هو استحداث هيئة للرقابة على المعاملات الإلكترونية وتنظيمها داخل كل وزارة وليس فقط وزارة المالية أو وزارة الاتصالات تمهيدا لتسهيل المعاملات الإلكترونية والعبور الآمن لمصر من الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لكافة المؤسسات المصرية وزرع الثقة لدى المستهلك، وأيضا تقنين كيفية التعامل ضريبيا مع شركات التجارة الإلكترونية والتزامها بالضرائب المستحقة عليها، وهذا يحتاج تفعيل اتفاقيات الازدواج الضريبى ومتعدد الأطراف والذى يتطلب تبادل المعلومات بين الدول لتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية داخل وخارج الدولة المصرية.