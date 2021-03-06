قرار إحالة شبكة دعارة مدرسة الساحل: المتهمون نفذوا جريمتهم بغرفة العزل

- المتهم الأول



التحريات



أقوال مدير المدرسة



- أقوال مجرى التحريات



حصلت "الدستور" على نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشمال القاهرة، في واقعة شبكة الدعارة المدرسية، داخل مدرسة إعدادية تابعة لإدارة الساحل التعليمية.وجاء في قرار الإحالة: "إنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كل من ( حمدي. ح)، السن ۵۸ عام، ويعمل أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، و۲( أميرة ب)، السن ۲۹ عاما، وتعمل: عاملة نظافة، مقيمة - شبرا الخيمة ثان –(أمل. ح)، السن ۳۵ عاما، وتعمل عاملة بمصنع، مقيمة بالساحل – القاهرة، (إنصاف. ع)، السن ۵۱ عاما، وتعمل: عاملة، مقيمة الساحل - القاهرة و( خلف. و)، السن 40 عاما، ويعمل: سائق، مقيم الساحل -القاهرة،-(مايز. م)، السن ۵۵ عاما، عامل، مقيم مركز القوصية - أسيوط، و(رفعت. ر)، السن ۵۲ عاما، ويعمل رئیس تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، مقيم الساحل - القاهرة، لأنهم في يوم 6 أغسطس 2020 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة".وهو موظف عام ( فرد أمن بمدرسة حدائق شبرا الأعدادية ) سهل للمتهمين من الثاني إلي السابع الانتفاع بمبني مملوك لجهة عمله بأن مكنهم من استغلال مبني الطلاب بالمدرسة آنفة البيان في ممارسة الدعارة به على النحو المبين بالتحقيقات.- المتهمين من الثاني إلي السابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول حال كونه موظفا عموميا في تسهيل الانتفاع بمبان مملوكة لجهة عمله على النحو المبين بالاتهام.-المتهمات من الثانية إلى الرابعة اعتدن ممارسة الدعارة.-المتهم الأول ساعد إناث على ممارسة الدعارة.وجاء بأقوال معاون مباحث بقسم شرطة الساحل - أنه وحال مروره بدائرة القسم ورده اتصال هاتفي من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية مفاده قيام المتهم الأول وهو حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض النسوة فانتقل إلى المدرسة آنفة البيان والتقي بالمبلغ وبالدلوف إلى المدرسة أبصر المتهمين سويا بصورة تدعو للارتياب.وأضاف الضابط مجرى التحريات أنه وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمدرسة أقروا بتواجدهم بها بقصد ممارسة أعمال الدعارة وأرشدوا عن مكان تواجد المتهمين الثالثة والسابع بغرفة العزل الخاصة بالمدرسة فتوجه إلى الغرفة المذكورة ليجد المتهمين على هيئة توحي بممارستهم لعلاقة جنسية.وأشار إلى أنه وبضبطهما وبمواجهة المتهمين جميعا أقروا بقيامهم بممارسة أعمال الدعارة داخل مرافق المدرسة بمساعدة من حارسها نظير مقابل مادي يتشاطرونه سويا، وأن المتهمين من الخامس إلى السابع هم من راغبي المتعة وقد انتفعوا جميعا بمرافق المدرسة المذكورة هذا وبتفتیش المتهمين عثر بحوزتهم على مبالغ مالية أقروا بكونها من متحصلات ممارسة الدعارة كما عثر على هواتف محمولة أفرين جميعا بملكيتها.وجاء بأقوال "م.أ" مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية انه ورد إليه اتصال هاتفي من مسئول الأمن بالإدارة التعليمية مصادر قيام المتهم الأول باستغلال مرافق المدرسة في تسهيل ممارسة أعمال الدعارة فانتقل إلى محل البلاغ وتقابل مع معاون مباحث القسم وبتفقد أرجاء المدرسة بإرشاد المتهمين وجدوا المتهمين الثالثة والسابع سويا بغرفة العزل في وجود سرير به.كما جاء بأقوال "خالد م" - السن ۵۱ عام - مسئول أمن إدارة الساحل التعليمية، أنه وأثناء مباشرة عمله كمسئول أمن بالإدارة التعليمية وبمروره على مدرسة حدائق شبرا الإعدادية وجد حارس المدرسة وبرفقته رجلين وامرأتين بسؤاله عن سبب تواجدهم عقب إنتهاء دوام العمل بالمدرسة أتوه بعذر يناقض الآخر فارتاب في الأمر وأبلغ مدير المدرسة والشرطة بالواقعة وبحضور الشاهد الأول ومناقشة لمتهمين أقروا له باستغلال مرافق المدرسة في أعمال الدعارة وبتفقد كافة أرجاء المدرسة وجدوا رجل وامرأة سوية بغرفة العزل وفي وجود سرير بها كذلك.وجاء بأقوال - نقيب شرطة ومعاون مباحث بقسم الساحل أن تحرياته توصلت إلي اعتياد المتهمات من الثانية وحتي الرابعة ممارسة أعمال الدعارة وقيام المتهم الأول بتوفير مرافق المدرسة محل عمله لممارسة نشاطهم الآثم كما أن المتهمين من الرابع وحتي السابع هم من راغبي المتعة وإستغلوا جميعا مرافق المدرسة في ممارسة أعمال الدعارة مع علمهم بصفة المتهم الأول وبضبطهم بمعرفة الشاهد الأول أقروا له بارتكابهم الجريمة علي النحو المذكور.وجاء بأوراق القضية انه بإرفاق ببيان الحالة الوظيفية للمتهم الأول ثبت أنه موظف عام علي الدرجة الثالثة بمدرسة حدائق شبرا الإعدادية.كما ثبت بالإطلاع علي هاتف المتهمة الثانية وجود مراسلات مع أحد الأشخاص تفيد ممارسة المتهمة لأعمال الدعارة دون تمييزو بمقابل مادي وأقرت المتهمة بتلك المراسلات.كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن المراسلات المذكورة تمت عن طريق هاتف المتهمة الثانية وباستخدام رقم هاتفها.