انتظام سير امتحانات «أولى ثانوي» في الإسكندرية وطنطا ودمياط

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم السبت، امتحانات الفلسفة والمنطق والفيزياء في اليوم الرابع من امتحانات الفصل الدراسي الأول، داخل لجان امتحانية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية إلكترونيًا لمن استلم أجهزة "التابلت" من الطلاب، وورقيًا لباقي الطلاب الذين لم يستلموا "التابلت" من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وقسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف المحافظات إلى مجموعتين، تختلف كل مجموعة في وقت دخول طلابها على منصة الامتحان، وذلك من أجل تخفيف الضغط والأحمال على الشبكات أثناء أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل إلكتروني داخل المدارس وتحت مراقبة كاملة، وانطلق، منذ قليل، امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة دمياط.وتابع عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.وفى أسوان استأنف طلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوافد الطلاب على المدارس لأداء امتحاناتهم، حيث بدأت اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ضمن محافظات المرحلة الأولى.ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوى امتحانهم في مادة الفلسفة والمنطق في الفترة الأولى، ثم تبدأ الساعة الـ11 صباحًا الفترة الثانية امتحان مادة الفيزياء، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي "عام" 6106 طلاب في أسوان، يؤدون امتحانهم «أونلاين» على أجهزة التابلت.وفيما يخص التعليم الفني، يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الفني (صناعي، تجاري، فندقي، زراعي، مزدوج)، ممن لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم 13918 طالبا وطالبة امتحاناتهم (الورقية) في عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللجان.في حين شهدت لجان الامتحانات فى الإسكندرية انتظامًا فى دخول الطلاب لأداء الامتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي بدأ في العاشرة من صباح اليوم السبت وفقًا لتقسيم المحافظات الذي أجرته وزارة التعليم.وتوافد الطلبة والطالبات على المدارس الثانوية لأداء الامتحانات التي تبدأ بمادة الفلسفة والمنطق لمدة 45 دقيقة، تليها مادة الفيزياء، والذي يستمر لمدة 45 دقيقة أخرى، وتنتهي الأمتحانات في الساعة الواحدة إلا الربع ظهرًا.وشهدت مدرسة المشير محمد عبدالغني الثانوية بنات بإدارة المنتزه التعليمية، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، من الالتزام بارتداء الكمامات لجميع الطالبات والمدرسين والعاملين، ومراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي والقياس الحراري للطالبات قبل دخول اللجان.من جهته، أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تُستجد باللجان للتعامل معها على الفور.وشدد على عمل جميع العاملين بتعليم الإسكندرية الدءوب، لتذليل كافة العقبات والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد، وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان.