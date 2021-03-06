ضبط مخزن لزيوت الطعام الفاسدة في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 5٫17 طن "زيت طعام" سابق استخدامه ومعبأ داخل خزانات وبراميل تشكل خطرًا على الصحة العامة، واستغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى تجميعه، تمهيدًا لطرحه للبيع لمصانع تدوير زيوت الطعام بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجميع زيوت الطعام سابقة الاستخدام، دون ترخيص، بمحافظة القاهرة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.