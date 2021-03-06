مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء الانفجار الإرهابي بالصومال

قال المتحدث باسم قيادة الشرطة الوطنية في الصومال، صديق آدم علي، إن الانفجار الإرهابي الذي استهدف، مساء أمس الجمعة، مطعم لول يمني، بالعاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.وأضاف صديق آدم، في مؤتمر صحفي أذاعته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، أن الانفجار الذي تم بواسطة عربة نقل بضائع مفخخة تسبب أيضا في خسائر في الممتلكات.