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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: «القضاء التركي» أداة سياسية في يد أردوغان

السبت 06/مارس/2021 - 11:22 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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أكد تقرير حديث صادر عن مركز "ستوكهولم" للحريات، أن المجلس القضائي التركي، أعلى هيئة إدارية قضائية في تركيا، أصبح أداة سياسية لوضع القضاء تحت سيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح التقرير، الذي أعده فريق الخبراء القانونيين في مركز "ستوكهولم" للحريات، وهي منظمة عالمية تعمل على تعزيز سيادة القانون والديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية، أن الدور الذي لعبه المجلس القضائي التركي في مراحل مختلفة من التطور السياسي لتركيا منذ عام 2010، يظهر كيف أصبح القضاء أداة في يد أردوغان لتعزيز سلطته، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد أصبح سيئا للغاية على الصعيد القانوني.

وقالت الدكتورة ميرف كاييكجي، مديرة الأبحاث في مركز ستوكهولم، إن فهم تطور المجلس القضائي التركي في ظل التطورات السياسية هو المفتاح لفهم التدهور الهائل لسيادة القانون الذي شهدته تركيا منذ عام 2013.

وأضافت، أن السلطات القضائية، كما يقول الباحث توماس جيجريش، مهمة للغاية" عندما يتعرض استقلال وحياد المجلس القضائي التركي للخطر، فأنه يؤثر على استقلالية وحياد القضاء التركي بشكل عام.

ويحلل التقرير التطورات التي أعقبت استفتاء عام 2010 في تركيا فيما يتعلق بالتعديلات المتعلقة بتكوين المجلس القضائي التركي وصلاحياته، كما يحلل تأثير تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013 على إعادة تشكيل هيكل وصلاحيات المجلس من قبل الحكومة.

كما يستكشف الجهود اليائسة للسلطة التنفيذية للسيطرة على المجلس من خلال ممارسة التأثير المباشر على الانتخابات القضائية في أكتوبر 2014، موضحا مدى تأثير التعديلات الدستورية لاستفتاء أبريل 2017 على تشكيل المجلس، بالإضافة إلى فحص التعديلات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس، ملقيا الضوء على بعض التطورات والأحداث الأساسية خلال هذه الفترة.

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