رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. بدء اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر

السبت 06/مارس/2021 - 11:22 ص
منظمة العمل العربية
منظمة العمل العربية
دعاء جابر
طباعة
تبدأ اجتماعات الدورة 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية من خلال المنصة الإلكترونية "زوم"، اليوم السبت، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وبمشاركة وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وتناقش الدورة، عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 93 لمجلس إدارة المنظمة 24 أكتوبر 2020 بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهمتها في موازنة المنظمة، فضلا عن  تقرير نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين (93) لمجلس الإدارة أكتوبر 2020، و(94) لمجلس الإدارة مارس  2021.

وينظر المجلس في تعديل مشروع جدول أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربى 2021، ومناقشة مذكرة وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية بشأن الخطة الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة 2022 - 2025، وتعديل مشروع جدول أعمال الدورة (48) لمؤتمر العمل العربى 2022 فضلا عن مناقشة المسائل المالية والخطة والموازنة (2023 – 2024)، وتشكيل لجنة الخبراء القانونيين، وتكريم رواد العمل العرب.

كما يستعرض المجلس تقريرًا عن نتائج أعمال لجنة الحريات النقابية (40)، وتقرير آخر عن نتائج أعمال الدورة (41) للجنة الخبراء القانونيين، بخلاف تقريرا عن نتائج أعمال الدورة (19) للجنة شئون عمل المرأة (27 يناير 2021)، بالإضافة إلة التقارير التكميلية للمدير العام للمنظمة حول نتائج أعمال الدورة (50) للجنة التنسيقية العُليا للعمل العربى المشترك، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة (107) المجلس الاقتصادى والاجتماعى (فبراير 2021).

موضوعات متعلقة

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

بدء مباحثات السيسي والبرهان في الخرطوم

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

الصور

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد

image description

بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

image description

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة