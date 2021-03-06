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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. صرف معاشات مارس لـ1.7 مليون مستفيد

السبت 06/مارس/2021 - 11:43 ص
معاش
معاش
ولاء جمال
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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات مارس للشريحة الثالثة البالغ عددها مليون و700 ألف لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.

وأكدت هيئة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الانتهاء من صرف معاشات الشريحتين الأولى والثانية، حيث بدأ صرف معاشات شهر مارس، الأحد الماضي، لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام.

من جانبه، قال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إنه أصدر تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

وأشار إلى أنه تم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.

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