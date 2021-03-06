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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

السبت 06/مارس/2021 - 11:43 ص
ضحايا حادث طريق الكريمات
ضحايا حادث طريق الكريمات
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شُيّعت جثامين ضحايا حادث طريق الكريمات، اليوم، والذي أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب بأسيوط.

وشارك المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، في تشييع جثامين الضحايا ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب، ورافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.

كانت محافظة أسيوط قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، يفيد بورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة بوقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط، بسيارة نقل ثقيلة، بطريق الكريمات في اتجاه بنى سويف، ما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين، جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى العياط وأطفيح بالجيزة، ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج.

كما كلف محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبنوب بسرعة صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفين، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة فضلا عن تقديم كافة الدعم للمصابين.

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