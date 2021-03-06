لجنة حقوق الإنسان النيابية ترحب بزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق

أشادت لجنة حقوق الإنسان النيابية بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، مؤكدة أن هذه الزيارة التاريخية المهمة موسومة برسالة المحبة والتسامح والتنوع الديني والثقافي التي يحملها البابا في زيارته لأرض السلام ومهد الحضارات.وأوضحت اللجنة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن احترام الإنسان وحماية التنوع مباديء إنسانية كفلها الدستور العراقي، وعلى الكتل السياسية احترام المكونات والأقليات الدينية والعرقية، لأنها كانت في يوم من الأيام تشكل غالبية أبناء البلد، وهم اليوم جزء لا يتجزأ عنهم، مطالبة بالإسراع في تشريع قانون حماية التنوع.