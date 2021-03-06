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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ألفا شخص يشاركون في رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح

السبت 06/مارس/2021 - 12:18 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، صلاة عشية رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إجراءات احترازية خلال قداسات السيامة
ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادًا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل، ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء قداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.

2000 شخص يشاركون في رسامات الأساقفة الجدد
ووجهت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية دعوات للمشاركة في صلوات عشية وقداس رسامة وتجليس أساقفة جدد، حيث تم تخصيص 200 دعوة لكل إيبارشية من الإيبارشيات المقرر رسامة أساقفة لها، بحيث تحتضن كاتدرائية ميلاد المسيح خلال اليومين 2000 شخص.

ومن المقرر أن تغلق كاتدرائية ميلاد المسيح أبوابها أمام المشاركين قبيل ترؤس البابا صلوات العشية وقداس السيامة.

9 أساقفة يسيمهم البابا بكاتدرائية ميلاد المسيح
ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات، تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي، والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبوقرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.

كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لإفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

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