أمن المنافذ بوزارة الداخلية يحبط 5 عمليات تهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع وأقراص مخدرة.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية.وفى مجال مكافحة جرائم المواد والأقراص المخدرة تم ضبط (5) قضايا.وفى مجال الأمن العام تم ضبط (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1405) مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (169) حكم قضائى متنوع.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (4) قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.