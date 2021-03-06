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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة احتساب درجات امتحان التيرم الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي

السبت 06/مارس/2021 - 11:55 ص
امتحان
امتحان
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي، مُوضحةً أن نظام تقييم الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول سيتم من خلال عقد امتحان موحد في 7 مارس 2021 الجاري لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول داخل ورقة امتحانية واحدة دون درجات، حيث ستكون النتيجة "اجتياز أو عدم اجتياز"، على أن يكون اجتياز الطالب هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مُشددةً على أنه سيتم احتساب المجموع الكلي للطالب على امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها تحريريًا في لجان مدرسية في يونيو المقبل.

وفي سياق متصل، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحريريًا في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي، وبالنسبة للطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول عليه التقدم للامتحان التكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق درجات الفصل الدراسي الثاني.

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