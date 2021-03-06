تجديد حبس المتهم بذبح زوجته فى المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج اليوم السبت حبس المتهم بقتل زوجته بسلاح أبيض بعد مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، تمكنت من القبض على صاحب سوبر ماركت متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بمنطقة المرج.وكشف مصدر أمنى عن أن خلافات أسرية دفعت المتهم لقتل زوجته بعد مشاجرة كبيرة نشبت بينهما، كما نفى قيام المتهم بقتل نجلته أو مسها بسوء.البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا يفيد بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.