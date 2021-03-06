إيطاليا: إعطاء 5.11 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 11. 5 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 151 ألفا و395 جرعة لكل يوم.ووفقًا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 6. 1عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 10 أسابيع.وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 02. 3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 99 ألفا و271 حالة.وأعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وخمسة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، سواء كان من جرعة واحدة أو جرعتين.