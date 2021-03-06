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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 فى حادث حافلة قادمة من أوكرانيا

السبت 06/مارس/2021 - 11:17 ص
حادث حافلة قادمة
حادث حافلة قادمة من أوكرانيا
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون، في حادث مروري تعرضت له حافلة على طريق "إيه 4" السريع بالقرب من منطقة "برزيميسل" جنوب شرق بولندا.

ووقع الحادث حوالي منتصف الليلة الماضية، عندما انحرفت حافلة، قادمة من أوكرانيا على متنها 57 شخصًا، جميعهم أوكرانيون عن الطريق السريع، بالقرب من محطة استراحة وسقطت في حفرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، وتردد أن ثمانية تعرضوا لإصابات خطيرة.

وكانت الحافلة في طريقها نحو الحدود البولندية الأوكرانية. وتم تحويل حركة المرور على طريق "إيه 4" السريع بشكل مؤقت.

وتحقق الشرطة والنيابة في السبب وراء الحادث.

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