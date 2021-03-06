ضبط كيلو ونصف شابو مخدر فى الإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى -الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة القصاصين بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القصاصين، وبحوزته (1.500كيلو جرام لمخدر الشابو - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بـ(ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.