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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرق طفلة تركية حاولت الانضمام لوالدها الذي فر من «جحيم المطاردات»

السبت 06/مارس/2021 - 11:08 ص
غرق طفلة
غرق طفلة
هدير سند
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فقدت عائلة تركية ابنتهم في نهر مريتش الواقع على الحدود التركية اليونانية خلال محاولة اللحاق بوالدها الذي فر قبل أعوام من الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها كل من له أدنى صلة بحركة "الخدمة".

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن المأساة وقعت أمس الجمعة، عندما غرقت الطفلة نورافشان تاكا، البالغة من العمر 9 سنوات، في مياه بحر مريتش ولم تستطع النجاة، بينما كانت مع والدتها تحاولان مع آخرين العبور من الجانب التركي إلى اليوناني بطريقة غير شرعية.

وأوضحت الصحيفة، أن جثة الطفلة دفنت دون أن يتحقق حلم لقاء والدها الذي فر إلى خارج تركيا قبل 5 سنوات لكي لا يتعرض لمصير عشرات الآلاف من الذين يقبعون في السجون بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وعقب محاولة انقلاب 2016 أطلقت الحكومة التركية حملة تطهير شرسة أسفرت عن آلاف المفصولين تعسفيًا والمعتقلين بهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، فيما اختار عدد من الملاحقين الفرار بطرق مختلفة خارج البلاد بحثًا عن مصير أفضل.

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