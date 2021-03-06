وزير المالية السوداني: ترحيب من السعودية والإمارات وقطر بالتعاون معنا

قال وزير المالية‏ السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم السبت، إنه تحدث خلال الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء المالية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ووجد منهم ترحابًا كبيرًا واستعدادًا للتعاون في كافة المجالات، وفي مقدمتها تسهيل تحويلات السودانيين المقيمين لديهم عبر النظام المصرفي، وفقا لما نقلته صحيفة "السوداني"، اليوم السبت.يأتي هذا فيما يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.وصرح السفير يسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان الشقيق، التي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.