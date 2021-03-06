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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا: إعطاء 1.05 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

السبت 06/مارس/2021 - 11:10 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 05. 1 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 19 ألفًا و832 جرعة يوميًا، ووفقًا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 5. 3 عام لتطعيم 75 بالمئة من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل ثمانية أسابيع.

وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 13. 1 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة 15 ألفًا و890.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأسبوع واحد.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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