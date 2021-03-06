سقوط 4 تجار مخدرات بـ45 طربة حشيش فى الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسم شرطة (برج العرب - أول العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.وضبط (500 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.كما تم ضبط (5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.وضبط (200 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.