إسبانيا: إعطاء 4.47 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 47. 4 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد بلغ 173 ألفا و188 جرعة من اللقاح في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.1 عام لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الفيروس قبل نحو 9 أسابيع.وفي سياق متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 15. 3 مليون إصابة، والوفيات 71 ألفا و138.وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وخمسة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.