«المرأة الحديدية» أكثر شعبية من رجال المعارضة في تركيا

أعلنت شركة الأبحاث واستطلاعات الرأي التركية «متروبول»، عن تفوق رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، في الاستطلاع الأخير الذي أجرته المؤسسة عن شهر فبراير، بشأن شعبية قادة الأحزاب السياسية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية اليوم السبت.وأظهرت نتائج الاستطلاع تفوق أكشنار المعروفة بـ«المرأة الحديدية» على رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وكذلك رئيس حزب المشتقبل، أحمد داوود اوغلو، ورئيس حزب الديفا، علي باباجان.وفي حين أن هناك 49% من المنتخبين قد صوتوا لميرال أكشنار باعتبارها أفضل زعيمة معارضة مستقبلية، فقد صوت 34% من المنتخبين لصالح كليتشدار أوغلو.