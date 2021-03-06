الصومال: شن عملية عسكرية ضد ميليشيات الشباب بمحافظة هيران

شن الجيش الوطني الصومالي عملية عسكرية ضد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة هيران.وذكرت الوكالة الوطنية الصومالية للأنباء صونا، اليوم السبت، أن العملية العسكرية جرت بقيادة نواب في برلمان ولاية هيرشبيلى ومسئولين في إدارة مدينة بلدوينا في بلدة عيل بار ومناطق أخرى تابعة لها، حيث تعمل ميليشيات الشباب على أخذ الأموال إجباريًا من السكان المحليين.وأضافت أن الجيش الوطني يسعي إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب من كافة أرجاء البلاد وحماية المدنيين.