الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة روزا من فيتربو

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديسة روزا من فيتربو.وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني سيرتها قائلًا: وُلدت في ولاية فيتربو في عام 1233م لأبوين من الفقراء الورعين. وتابع: حاولت روز في سن الخامسة عشر أن تقوم بتأسيس دير ولكن جهودها فشلت وعادت مرة أخرى إلى حياة الصلاة والتوبة والعزلة في بيت أبيها.وأضاف: بين الحين والآخر كانت روزا تخرج من عزلتها لتتوسل إلى الشعب للقيام بالتوبة عن الذنب واستمر في التبشير بتلك الرسالة لمدة عامين. وفي يناير عام 1250م كانت فيتربو في ثورة ضد قداسة الحبر الأعظم ولما كانت روزا وعائلتها في صف قداسة البابا ضد الإمبراطور تم نفيهم جميعًا من المدينة ولجأوا إلى سوريانو نيل كيمينو وعندما انتصر الصف البابوي تم السماح لروزا بالعودة مرة أخرى.وواصل: رغبت روزا في أن تدخل دير العذراء مريم لراهبات القديسة كلارا الأسيزية ولكن قوبل طلبها بالرفض بسبب كونها فقيرة ومع ذلك تنبأت بقبولها داخل الدير ولكن بعد موتها.واختتم: رحلت روزا يوم 6 مارس عام 1251م. وقد أعلنها قديسة البابا كاليستوس الثالث عام 1457م.