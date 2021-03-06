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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد البرلماني الدولي: النساء يمثلن ربع البرلمانيين في العالم

السبت 06/مارس/2021 - 11:02 ص
الاتحاد البرلماني
الاتحاد البرلماني الدولي
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أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشانجونج، أنه للمرة الأولي، يمثل النساء أكثر من ربع البرلمانيين في جميع أنحاء العالم.

وقال تشانجونج - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - "يسعدني أن أعلن أن النساء، وللمرة الأولى، يمثلن أكثر من ربع البرلمانيين في أنحاء العالم".. مضيفا "أن التقدم في هذا المجال بطيء للغاية، وأن هذا المعدل يعني أن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في البرلمانات سيستغرق 50 سنة أخرى، وهذا أمر غير مقبول".

ويعد الاتحاد البرلماني الدولي منظمة دولية تتألف من البرلمانات الوطنية في مختلف أنحاء العالم، يتتبع منذ عقود مشاركة النساء في المجالس التشريعية لقياس التقدم والتراجع في هذا المجال.

وينادي الاتحاد البرلماني الدولي باتباع نظام الحصص المخصصة للمرأة (الكوتا) باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق التقدم في التمثيل النسائي، كما أظهرت انتخابات العام الماضي، حيث اُتبع هذا النظام في 25 دولة من 57 أجرت انتخابات برلمانية.

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