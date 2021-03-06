رئيس كوريا الجنوبية يدين القمع ضد المتظاهرين فى ميانمار

أدان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، القمع العنيف الذي يمارس ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار، والذي وقع مطلع شهر فبراير الماضي.وقال مون - فى بيان وفقا لهيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم السبت - إن استخدام العنف ضد الشعب في ميانمار يجب أن يتوقف الآن، ولا ينبغي أن يحدث المزيد من الخسائر في الأرواح.. مضيفًا أنه يدين القمع العنيف للمتظاهرين من قبل قوات الشرطة والجيش، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل فوري، من بينهم الزعيمة الفعلية لميانمار أونج سان سو تشي.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تقف بحزم إلى جانب الشعب في ميانمار، من أجل الاستعادة السريعة والسلمية للديمقراطية.يذكر أن الاحتجاجات العارمة ضد الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونج سان سوتشي المنتخبة مستمرة في أنحاء ميانمار، ويصعد الجيش من قمعه للمتظاهرين.