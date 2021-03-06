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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى بئر العبد

السبت 06/مارس/2021 - 11:00 ص
مستشفى بئر العبد
مستشفى بئر العبد
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء، عن تواصل تنفيذ بروتوكول التعاون في مستشفى بئر العبد المركزي، حيث وصلت إلى المستشفى دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء إن الدفعة الجديدة تضم 12 طبيبًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، اعتبارًا من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة القادم.

وأضاف شوكة أنه سيستمر وصول أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات، تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه، قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة بئر العبد، الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

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