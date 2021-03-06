ضبط مهندس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالدقهلية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام مهندس حر، مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة حال قيادته السيارة المشار إليها وتعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.