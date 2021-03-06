بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها المالية الخارجية

كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن خطط حكومة لندن لخفض مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من المساعدات الخارجية للبلدان الواقعة في مناطق الصراع حول العالم.وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن رسالة إلكترونية مسربة كشفت نية الحكومة البريطانية خفض مساعداتها لسوريا والعديد من الدول الإفريقية بأكثر من 60 بالمئة مستقبلًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.وأشارت الوثيقة المؤرخة الشهر الماضي، والتي نشرها موقع (أوبن ديموكراسي) البريطاني لأول مرة، إلى أن المسئولين البريطانيين يفكرون في خفض المساعدات لسوريا بنسبة 67 بالمئة ولبنان بنسبة 88 بالمئة.وبحسب التقرير فإن المساعدات لنيجيريا قد تنخفض بنسبة 58 بالمئة، وللصومال بنسبة 60 بالمئة، ولجنوب السودان 59 بالمئة، وأخيرًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 60 بالمئة.وعلقت الخارجية البريطانية بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات، وأصرت على أن بريطانيا ستظل مانحًا هامًا للمساعدات في العالم.وفي السياق ذاته، نقلته صحيفة الجارديان البريطانية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد أجبرنا زلزال وباء كورونا الذي ضرب الاقتصاد على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت لإجمالي النفقات على المساعدات".وأضاف: "ما زلنا نعمل من خلال بعض البرامج الفردية ولم نتخذ القرارات بعد".وتابع "ما زلنا (بريطانيا) مانحًا هامًا للمساعدات على مستوى العالم وسننفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العالمية".