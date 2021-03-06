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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيف نجح إعلام أردوغان في التلاعب بـ«جوجل»؟

السبت 06/مارس/2021 - 10:59 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشف تقرير صادر عن "المعهد الدولي للصحافة" IPI أن شركة "جوجل" تظهر تحيزا تجاه الأخبار والتقارير التي تنشرها وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية، مقارنة بالمنافذ والمنصات المستقلة في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "بيانت" التركية.

وأظهر تقرير المعهد الدولي للصحافة، وهو شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين ومكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، أنه من المرجح أن تحقق عمليات البحث على "جوجل"، المتعلقة بالأخبار في تركيا نتائج من وسائل الإعلام الموالية للحكومة أكثر من تلك المستقلة.

ووجد البحث أن أكثر من 90% من النتائج التي ظهرت في خانة "أهم الأخبار" على محرك بحث "جوجل" كانت من صحف مثل "حريت" وMilliyet و"ديلي صباح"، حيث شكلت المنافذ الموالية للحكومة 73.8 % من نتائج البحث.

وأضاف التقرير " تُظهر هذه الأرقام أن جوجل تزود وسائل الإعلام المستقلة في تركيا برؤية أقل بشكل ملحوظ، على الرغم من انتشارها الرقمي الواسع، وتفاعلاتها القوية مع وسائل التواصل الاجتماعي، ونموها الأسرع مقارنة بالمنافذ الموالية للحكومة".

ونوه تقرير IPI إلى أن هذا التحيز الممارس من قبل "جوجل" يمثل "تناقضا صارخا مع معايير الشركة في بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة، حيث يتم تقديم قائمة أكثر تنوعًا من مصادر الأخبار للمستخدمين بقيادة منافذ موثوقة للغاية، فضلًا عن المزيد من الناشرين المحليين."

وأوضح التقرير نقلا عن عدد من المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام المستقلة الذي أجرى المعهد الدولي للصحافة مقابلات معهم، أن جوجل تضخم أيضًا خطاب الكراهية والتضليل الذي تطلقه وسائل الإعلام الموالية للحكومة ضد شخصيات المجتمع المدني، مستشهدة بظهور مقالات تستهدف عثمان كافالا، رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان المسجون منذ عام 2017.

كما أشار التقرير إلى أن نتائج البحث على جوجل في 27 يناير الماضي عن جورج سوروس وجهت المستخدمين في تركيا إلى مواقع إخبارية موالية للحكومة محملة بنظرية المؤامرة، فضلا عن تجاهل نتائج البحث على المنصة الكبرى للتقارير التي تبرز الانتهاكات التي تمارس ضد وسائل الإعلام الكبرى في البلاد.

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