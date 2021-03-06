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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 | المواد المتبقية

السبت 06/مارس/2021 - 12:58 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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يستكمل طلاب أولي ثانوي، اليوم، الاختبارات الالكترونية، لأداء امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول 2020-2021، عن منهج الفصل الدراسي الأول، بأداء الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

كما يؤدي الطلاب الاثنين 8 مارس، الامتحان فى مادتي التاريخ والكيمياء، فيما يقرب من ٣٣٢٥ مدرسة ثانوي عام علي مستوي الجمهورية.

أما طلاب الصف الثاني الثانوي الاختبارات فستبقي لهم أداء الامتحانات في مواد الفيزياء والتاريخ يوم الأحد الموافق ٧ مارس، والثلاثاء 9 مارس اللغة الاجنبية الاولي والكيمياء، والخميس 11 مارس التطبيقات الرياضية والجغرافيا.

وانتهي الطلاب من الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الأول الدراسي، وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب من تداعيات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، أثناء أداء الطلاب الامتحانات.

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قامت المدارس الثانوي، بتنفيذ توجيهات المديريات التعليمية، بتخصيص أعضاء أمن من العاملين بالمدرسة تكون مهامهم عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة وأي أجهزة تساعد على الغش.

كما وجهت المديريات، بوضع لافتات في مكان ظاهر باللجان، تؤكد على أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروع في الغش، والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية.

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