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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سيدة لحيازتها 3.5 كيلو من مخدر الاستروكس بالمطرية

السبت 06/مارس/2021 - 10:58 ص
حبس سيدة
حبس سيدة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المطرية بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة 3.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بمنطقة المطرية.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من مخدر الاستروكس المضبوط بحوزة المتهمة للمعمل الكيماوى لفحصها.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة بحوزتها 3.5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس بالمطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، وبحوزتها كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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