رئيس الإنجيلية: المحاسبة أمر ضرورى لضمان شفافية الخادم

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر، الحلقة الجديدة من حملة «الرسالة الأسبوعية لرئيس الطائفة الإنجيلية في مصر» للدكتور القس أندريه زكي، وجاءت الحلقة الأحدث تحت شعار شفافية الخادم.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في الحلقة: "يجب أن لا ننظر للقائد على أنه الله أو شبه الله لا يخطئ، لذلك فالمحاسبة أمر ضروري لضمان شفافية الخادم وحتى لا يصبح عثرة للآخرين".وعلى صعيد آخر: "نعت رئاسة الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، والذي رحل امس الجمعة، وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".