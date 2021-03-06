مسعف يسلم 89 ألف جنيه عثر عليها في سيارة أثناء حادث بالبحيرة

سلم مسعف وسائق بمرفق إسعاف البحيرة بتمركز الطريق الصحراوي، اليوم السبت، مبلغ 89 ألف جنيه إلي جهة العمل، وذلك بعد العثور علي تلك الأمانات داخل سيارة ملاكي كانت قد تعرضت لحادث سير بالطريق الصحراوي، وكان المسعف أحمد خفاجه، والسائق محمد التباع، طاقم السيارة رقم 2045 التابعة لمرفق إسعاف البحيرة، قد عثرا علي المبلغ داخل سيارة بعد انقلابها علي الطريق، وذلك بعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.وأكد المسعف احمد خفاجه، أن رجال الإسعاف مثلما هم أمناء علي أرواح وحياة المواطنين هم أيضا أمناء علي أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودائما يضربون أروع الأمثلة في الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص في العمل، منوها أنهم أيضا يبذلون جهودا كبيرة في الأوقات والظروف العصيبة ولا يتأخرون عن أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم الغالي والعزيز مصر.