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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11022 إصابة و441 وفاة بكورونا في روسيا

السبت 06/مارس/2021 - 11:07 ص
روسيا
روسيا
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 11 ألفا و22 إصابة جديدة بالفيروس، و441 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المقر أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة سجل في موسكو بواقع 1820 إصابة، تليها سانت بطرسبرج بـ975 إصابة، وأفاد بأن العدد التراكمي لحالات كوفيد- 19 في روسيا وصل بذلك إلى 4 ملايين و312 ألفا و181 حالة.

وأضاف أن حصيلة الوفيات بلغت 88 ألفا و726 حالة وفاة بزيادة قدرها 441 حالة وفاة عن اليوم السابق، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و900 ألف و348 حالة، بعد خروج 15 ألفا و27 شخصًا آخر من المستشفيات خلال اليوم الماضي.

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