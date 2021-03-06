إبادة 85 مزرعة نباتات مخدرة على مساحة 39 فدانًا بجنوب سيناء

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى الأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء، وبالاشتراك مع الجهات المعنية استهدفت (منطقة وادى مكتب بدائرة قسم شرطة أبورديس - منطقة وادى الشيخ عواد بدائرة قسم شرطة كاترين) محافظة جنوب سيناء، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامى فى مجال زراعة النباتات المخدرة.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قضية استهدفت إبادة 85 مزرعة تحوي نباتات مخدرة تقدر مساحتها ما يزيد عن 39 فدانًا، وكذا ضبط 465 كيلو جرام من مخدر البانجو - 9 كيلو جرام لبذور القنب المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.