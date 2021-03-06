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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 7 في حوادث طرق بدمياط خلال 24 ساعة

السبت 06/مارس/2021 - 10:54 ص
حوادث
حوادث
حسام فهمي
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شهدت محافظة دمياط، خلال 24 ساعة عدة حوادث مرورية أسفرت عن مصرع 7 شباب في حوادث مرورية مختلفة حيث شيع أهالي قري شرباص وعزبة عطا الله ومدينة الزرقا، 5 شباب بسبب حوادث اصطدام دراجات بخارية بسيارات مسرعة على الطرق الواصلة بين تلك القرى.

كما ودع أهالي قرية السنانية التابعة لمركز دمياط فتى يدعى " م. ع"، يبلغ من العمر 14 عاما، صدمه قطار في المنطقة المحيطة بمحطة قطار دمياط من ناحية النيل، وتم نقل جثمانه الي مستشفى دمياط التخصصي ووتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه وتشييع جنازته وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

كما لقى شاب يدعي "م. ا. ا" من قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط، مصرعه إثر انقلاب سيارة كان يستقلها وإصابة شاب اخر على طريق دمياط الجديدة، وتم نقل المصاب الي المستشفى لتلقي العلاج، وتم نقل المتوفي وإخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

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