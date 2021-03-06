رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

السبت 06/مارس/2021 - 11:23 ص
السيسي
السيسي
أمينة ذكى
طباعة
كشفت صحيفة "السوداني" المحلية، عن تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السودان اليوم السبت.

ووفقا للصحيفة، فمن المقرر أن يصل السيسي إلى الخرطوم في أول زيارة له إلى البلاد بعد (الثورة)، صباح اليوم السبت، ويرافق الرئيس السيسي كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ويستقبله بالمطار عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر، ووزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي.

وتجرى جميع مراسم استقباله من "النشيد الوطنى وتفتيش الكركون" مع مضيفه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، داخل القصر الجمهوري.

وطبقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لـ"السوداني"، فإن المراسم إجراء اعتيادي يتم فى معظم بلدان العالم.

ويجرى السيسي لقاء مغلقا مع نظيره البرهان، ومنه تبدأ جلسة مباحثات تضم إلى جانب الرئيسين كلا من وزيرى خارجية البلدين ومدراء المخابرات.

وحسب معلومات "السوداني"، فإن جميع لقاءات الرئيس السيسي ستتم داخل القصر، حيث يلتقي كلا من رئيس مجلس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، ونائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، فيما يقدم الوفد الزائر تصريحات صحفية قبيل مغادرته.

موضوعات متعلقة

صور جديدة لحادث طريق الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

«حوّل الضحايا لأشلاء».. مباحث الجيزة تكشف سبب حادث الكريمات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

الصور

image description

بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

image description

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

الأكثر قراءة

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة