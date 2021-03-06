صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

كشفت صحيفة "السوداني" المحلية، عن تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السودان اليوم السبت.ووفقا للصحيفة، فمن المقرر أن يصل السيسي إلى الخرطوم في أول زيارة له إلى البلاد بعد (الثورة)، صباح اليوم السبت، ويرافق الرئيس السيسي كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ويستقبله بالمطار عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر، ووزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي.وتجرى جميع مراسم استقباله من "النشيد الوطنى وتفتيش الكركون" مع مضيفه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، داخل القصر الجمهوري.وطبقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لـ"السوداني"، فإن المراسم إجراء اعتيادي يتم فى معظم بلدان العالم.ويجرى السيسي لقاء مغلقا مع نظيره البرهان، ومنه تبدأ جلسة مباحثات تضم إلى جانب الرئيسين كلا من وزيرى خارجية البلدين ومدراء المخابرات.وحسب معلومات "السوداني"، فإن جميع لقاءات الرئيس السيسي ستتم داخل القصر، حيث يلتقي كلا من رئيس مجلس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، ونائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، فيما يقدم الوفد الزائر تصريحات صحفية قبيل مغادرته.