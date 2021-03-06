السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى وفاة الفريق عامر

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد إيهاب محمد أبوبكر السيد للتعزية في وفاة الفريق فخري كمال أحمد أحمد عامر، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

